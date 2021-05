Luis Enrique dirama la lista dei convocati della Spagna per l'Europeo. E, per la prima volta nella storia della Roja in Mondiali ed Europei, non è stato chiamato nessun giocatore del Real Madrid. Questo l'elenco completo: Unai Simon, De Gea, Sanchez; Gayà, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Azpilicueta; M. Llorente, Busquets, Rodrig, Pedri, Thiago, Koke, , Fabian, Dani Olmo, Oyarzabal; Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres, Adama, Sarabia.