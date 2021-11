Il ct della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per i prossimi e decisivi impegni contro Georgia e Svezia, validi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tornano a disposizione lo juventino Alvaro Morata, Ansu Fati e la stella dell’RB Lipsia Dani Olmo, mentre si rivede il madridista Carvajal in difesa.



La novità principale è rappresentata però dalla presenza del milanista Brahim Diaz, alla prima chiamata sotto la gestione di Luis Enrique, considerando che l’esordio in nazionale maggiore dello scorso giugno - in un’amichevole con la Lituania - era stata disputata da una squadra imbottita di Under 21 e guidata dal ct De La Fuente per alcuni casi di Covid verificatisi nel ritiro della Spagna a pochi giorni dall’inizio dell’ultimo Europeo.



Ecco la lista completa dei convocati:



PORTIERI: De Gea, Unai Simon, Robert



DIFENSORI: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric Garcia, Pau Torres, Inigo Martinez, Jordi Alba e Gayà



CENTROCAMPISTI: Busquests, Rodri, Gavi, Soler, Koke, Mikel Merino



ATTACCANTI: Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Rodrigo, Dani Olmo, Fornals, Ansu Fati, Brahim Diaz