Brutte, bruttissime notizie per la Spagna e per il Barcellona. Il centrocampista classe 2004 Gavi è infatti uscito dal campo in lacrime dopo essersi accasciato a terra per un brutto infortunio al ginocchio nel corso del primo tempo della sfida contro la Georgia e valida per la qualificazione agli Europei.



I primi test effettuati dallo staff medico spagnolo non sono stati positivi e la sensazione è che si tratti di un danno strutturale molto grosso. Secondo la stampa spagnola la prima diagnosi parla di rottura del legamento crociato e il compagno di squadra, Ferran Torres, ha certificato il tutto mostrando la maglia di Gavi come esultanza e dedica per il suo gol.