, presidente del Consiglio Superiore dello Sport e Segretario di Stato per lo Sport della Spagna, ha spiegato questo pomeriggio la posizione del Governo riguardo al caso di Luis Rubiales, che ha rifiutato di dimettersi dalla carica di presidente della- Il massimo dirigente dello sport spagnolo ha spiegato che il Governo trasmetterà oggi - riporta Mundo Deportivo - il proprio reclamo al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD), a cui chiedono l'apertura di un fascicolo disciplinare contro Rubiales per «»." - "Volevamo essere puliti e rispettosi nelle procedure da seguire", ha spiegato. "Il signor Rubiales non è stato all'altezza delle aspettative in generale, né del Governo, né dei giocatori, né soprattutto della società spagnola", ha sottolineato. E è andato oltre: "Rubiales ha deluso, non ha fatto quello che avrebbe dovuto".- Sulla vicenda non poteva rimanere in silenzio la Lega Femminile spagnola: "La Lega Calcio Professionistica Femminile - si legge in una nota diffusa sui social -dopo il comportamento molto grave del Presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, nella finale della Mondiale femminile e ne chiede il licenziamento". Allo stesso modo, tramite i propri canali, anche la diretta interessata, Jenni Hermoso, è uscita allo scoperto: "Io e il mio sindacato delle giocatrici, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili". Al momento Rubiales rischia fino a