Il caos che ha colpito la federazione spagnola dopo il Mondiale vinto dalla squadra femminile pare essere giunto a un momento finale. Domani, come scrivono diversi media iberici, il presidente della RFEF, Luis Rubiales, presenterà le dimissioni. Rubiales avrebbe comunicato ai suoi più stretti collaboratori l'intenzione di lasciare il suo incarico dopo lo scandalo che lo ha investito.



I FATTI - Nelle scorse ore, anche la FIFA aveva deciso di aprire un processo per il suo comportamento. Rubiales era finito al centro delle polemiche per aver dato un bacio in bocca alla giocatrice della Spagna, Jenni Hermoso, durante la premiazione dopo la finale vinta a Sydney.