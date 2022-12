L'ormai ex tecnico della Nazionale spagnola Luis Enrique ha postato sui propri social il saluto suo e del suo staff:



"A nome mio e di tutti quelli che fanno parte dello staff: tutto è cominciato ormai 4 anni fa, e quanto è passato in fretta il tempo. Posso solo essere molto grato a chi mi ha assunto due volte (il presidente Rubiales e il direttore sportivo Molina). A tutti gli impiegati della RFEF con i quali abbiamo condiviso esperienze e vissuti di ogni tipo. E come no, ai giocatori che sono stati esemplari nel loro comportamento e fedeli all'idea impostata. Mi spiace di non aver potuto aiutarli di più. E lo stesso agli assistenti (dottori, fisioterapisti, uomini delle pulizie, sicurezza, audiovisivi, gli addetti ai viaggi con Limones in testa, la team manager Nuria e le nutrizioniste ecc ecc) che lavorano instancabilmente per aiutare i giocatori e lo staff con tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È stato speciale far parte di tutto questo.



Ultimo, ma non meno importante, ai tifosi che ci hanno trasmesso il loro appoggio in maniera uniforme in tutti i momenti, specie in quelli più delicati. È il momento di separarci e in questi casi solo una piccola riflessione... quello di cui ha bisogno la Nazionale è SOSTEGNO in tutte le sue accezioni affinché Luis de la Fuente abbia successo nei suoi propositi.

Forza Spagna!

Sempre.

Grazie!"