Il centrocampista della Spagna Andrés Iniesta, entrato in campo oggi solamente al 67', dice addio alla Nazionale dopo la cocente delusione patita contro la Russia: "Questa è stata la mia ultima partita con la Roja, a livello individuale finisce un'era meravigliosa."



SUL BRUTTO FINALE - "A volte i finali non sono come speriamo. Me ne vado con grande tristezza, come tutti. Non è stato certo il modo migliore per dire addio alla Nazionale, ma nel calcio può succedere anche questo".