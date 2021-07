Con la vittoria dell'Inghilterra contro la Germania e dell'Ucraina contro la Svezia è stato completato il tabellone dei quarti di finale di Euro 2020. I quotisti di Betaland guardano avanti, si legge in una nota, e hanno già pronte le possibili Semifinali Euro di 2020. Buone notizie per l'Italia, che nel delicato match contro il Belgio è favorita nel testa a testa a quota 1,67, anche se i Diavoli Rossi rappresentano una minaccia a quota 2,21. La vincente di Italia-Belgio sfiderà in semifinale una tra Svizzera e Spagna: l'impresa contro la Francia ha messo sotto gli occhi di tutti la tenacia della squadra elvetica, ma gli iberici sono al momento la Nazionale favorita per la vittoria di Euro 2020. Nella scommessa testa a testa per il passaggio del turno le Furie Rosse partono quindi in vantaggio nei pronostici e si giocano in semifinale a 1,33, mentre per chi è rimasto impressionato da Granit Xhaka e compagni la Svizzera è bancata a 3,35. Dall'altro lato del tabellone in Repubblica Ceca-Danimarca se la vedranno altre due squadre che finora hanno giocato molto bene. I danesi in particolare nelle ultime due gare hanno segnato 8 gol e sono avvantaggiati a quota 1,53, contro la proposta di 2,52 per i cechi. In Ucraina-Inghilterra, infine, i britannici sembrano avere in pugno il passaggio del turno a quota 1,20. Shevchenko chiederà ai suoi di andare ancora contro i pronostici, che li danno in semifinale a 4,55-