Per l'Italia Under 19 di Alberto Bollini quella di oggi alle 21 allo stadio Ta'Qali Stadium di Ta'Qali, a Malta sarà una partita decisiva. Dopo un girone non entusiasmante è arrivato il momento di fare sul serio con la semifinale degli Europei Under 19 che vedrà gli azzurrini affrontare i parietà della Spagna che invece hanno dominato il proprio girone.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spagna-Italia Under 19 sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Rai Sport, al canale numero 58 del digitale terrestre. Si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, scaricando l'applicazione ufficiale o collegandosi al sito.



LE PROBABILI

SPAGNA U19 (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Alex Valle; Gonzalo, Angel, Palacios, Dani Perez; Akomach, Barberà. CT: José Lana.

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Lipani, Faticanti; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.