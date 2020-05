L’ex fischietto spagnolo Eduardo Iturralde González, che ha smesso di arbitrare nel 2012, ha parlato a Cadena SER: “Il 90% degli arbitri è del Real Madrid e il 10% del Barcellona. Gli arbitri spagnoli non vengono mica da Marte, se fai questo mestiere è perchè ti piace il calcio. E se ti piace il calcio, hai una squadra preferita. Io sono fortunato, sono di Bilbao e la gente tifa Athletic. Ma nel resto della Spagna, tantissimi tifano per il Real Madrid e per il Barcellona, perchè sono le squadre che vincono. E anche per gli arbitri vale la stessa cosa, la maggior parte di loro tifa Real. Ma questo non significa che quando lo dirigono non sono professionali”.