Questa sera la Spagna affronterà la Svezia nella partita d’esordio agli Europei. Il CT del triplete Europeo-Mondiale-Europeo, Vicente Del Bosque, ha parlato delle possibilità della Roja a Euro 2020: “apparentemente la Francia, campione del mondo in carica, è la grande favorita, ma in questi tornei spesso le previsioni non si avverano. Credo che sarà una competizione molto equilibrata e difficile, soprattutto dagli ottavi in poi. Mi fido incondizionatamente delle decisioni di Luis Enrique. Ci presentiamo con una formazione molto giovane e rinnovata, ma con energia e capacità per fare un gran torneo”.