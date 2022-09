Luis Enrique potrebbe lasciare la Spagna dopo il Mondiale in Qatar. Come dichiarato dal presidente federale Luis Rubiales, per il tecnico si tratta di una situazione da definire: “José Francisco Molina, direttore sportivo della Federazione, io e Luis Enrique ci siamo incontrati mesi fa e abbiamo deciso di aspettare i Mondiali per prendere una decisione. Nulla è cambiato da allora".