La nazionale spagnola nel caos. In un vero e proprio caos. L’annuncio del Real Madrid sulla contrattazione di Julen Lopetegui come prossimo allenatore del club campione d’Europa ha creato polemiche infinite e gettato la federazione in una situazione di panico. Ieri sera Luis Rubiales, neoeletto presidente federale, è atterrato a Krasnodar, sede del ritiro della Spagna, scuro in volto e costantemente attaccato al telefono. “Prenderò una decisione per il bene della Spagna”, ha detto all’uscita.



PRESIDENTE FURIOSO - Il presidente ha rinnovato il contratto di Lopetegui fino al 2020 due settimane fa e si sente tradito dal commissario tecnico. Rubiales ha saputo dell’accordo tra Lopetegui e il Madrid appena pochi minuti prima dell’annuncio della Casa Blanca ed è andato su tutte le furie. Secondo quanto filtrato dai media spagnoli, il presidente della Federcalcio aveva già deciso di esonerarlo ieri notte. La decisione è stata rinviata solo perché alcuni membri della stessa federazione lo hanno convinto a prendersi qualche ora in più prima di decidere. Mancano due giorni alla prima sfida contro il Portogallo e un ribaltone potrebbe compromettere il Mondiale delle Furie Rosse.



CONFERENZA - Intanto oggi è prevista una conferenza stampa: dalle 10.30 è slittata alle 11.30 Inizialmente doveva vedere insieme il commissario tecnico Lopetegui e Rubiales, ma il presidente sembra abbia rinunciato. Aria tesissima nel ritiro della Roja, tra poco sicuramente ne sapremo di più. Un cambio di commissario tecnico alla vigilia dell’inizio dei Mondiali avrebbe del clamoroso.



10.55 - Secondo i principali quotidiani iberici, compreso Marca, in caso di esonero di Lopetegui potrebbe prendere il suo posto con effetto immediato Albert Celades, attuale ct dell'Under 21 presente a Krasnodar per aiutare la Roja nella preparazione del Mondiale.



10.50 - A Krasnodar riunione in corso tra il presidente della Federazione spagnola Rubiales, Hierro, Lopetegui e il capitano Sergio Ramos: si decide confermare il ct.



10.15 - È slittata la conferenza stampa di presentazione del Mondiale del presidente Rubiales e Lopetegui. Inizialmente prevista alle 10.30, si svolgerà alle 11.30.