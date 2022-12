La Spagna si è qualificata agli ottavi di finale, ma a preoccupare Luis Enrique è l’ultima sconfitta contro il Giappone, decisiva per il passaggio del turno da seconda del girone e non da prima. Il timore del ct è che lo scivolone della squadra possa andare ad abbassare l’autostima nello spogliatoio.



LO PSICOLOGO - Per questo, nell’ultima seduta d’allenamento si è visto anche Joaquin Valdes, uno psicologo che da più di 10 anni fa parte dello staff di Luis Enrique. Raramente si vede in campo, ma stavolta ha voluto esserci per verificare se i giocatori seguono le sue indicazioni: incitarsi uno con l’altro con entusiasmo e carica. Per una Spagna che vuole rialzarsi subito.