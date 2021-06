Il ct della Spagnaè intervenuto in conferenza stampa, tornando sul caso delle positività alriscontrate nelle ultime giornate di ritiro e fornendo un aggiornamento sulla situazione di: "C'è un piano di lavoro per lui, sempre in contatto con lo staff.L'importante è che nessun altro si contagi. Dovremo rinforzare i protocolli e provare a portare i calciatori agli Europei alla massima condizione perché abbiamo bisogno che tutti stiano al meglio. Quando aspettiamo i risultati dei tamponi, c'è sempre tanta incertezza, ma stiamo provando a controllare la situazione".E novità significative giungono anche dalla nota emessa dalla Federcalcio spagnola su, risultato a sua volta positivo a un primo tampone: "Se il risultato negativo sarà confermato nei test di oggi e di domani, Llorente potrà unirsi ai propri compagni negli allenamenti".dei calciatori della nazionale e le proteste di alcuni movimenti politici: ". Vorrei ringraziare i giocatori che ho chiamato per lasciare le vacanze e venire qui, senza avere alcuna garanzia. In questo momento ci alleniamo con il piano A e il piano B., ora sembra che si possa fare ma siamo ancora in attesa".