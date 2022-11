Il ct della Spagna Luis Enrique ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del match di esordio ai Mondiali contro Costarica: "I miei ragazzi sono giovani, ma per questo hanno tanta energia e convinzione; mi aspetto il meglio da loro e mi auguro che giocheremo 7 partite in questi Mondiali".



Luis Enrique ha poi parlato del suo ruolo di leader: "In questa e in tutte le nazionali è giusto che l'allenatore sia la guida e io lo sono, perché devo prendere le decisioni e devo offrire soluzioni ai miei calciatori". Su Rodri come opzione come difensore centrale: "Abbiamo diversi calciatori che possono giocare in varie posizioni e offrirmi garanzie. Per questo ruolo possono farlo sia Rodri che Guillamon".



Su Gayà: "Devo fare delle scelte. Se fosse dipeso dal cuore sarebbe ancora qui, ma ho dovuto decidere con la testa. I dottori mi hanno detto che la lesione avrebbe comportato uno stop di 15 giorni e ho preso la decisione corretta".