Il tecnico della Spagna, Luis Enrique, continua a stupire. L'allenatore, che aveva già stupito con l'annuncio dei giorni scorsi, in cui ha spiegato che trasmetterà gran parte del "dietro le quinte" dei Mondiali della Spagna in diretta su Twitch, ora torna a sorprendere. A margine dell'amichevole vinta per 3 a 1 contro la Giordania, il tecnico ha dichiarato: "Per la prima volta non ho fatto io la formazione", lasciando attoniti gli ascoltatori. Proseguendo, Enrique ha poi spiegato: "La formazione l'hanno fatta i giocatori in base ai minuti che si sentivano", dimostrando ancora una volta il suo approccio sempre innovativo alla professione di allenatore. "Ho chiesto ai vari Pedri, Busquets e Unai quanti minuti volessero giocare" ha aggiunto.