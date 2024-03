Spagna, mandato di arresto per l'ex presidente della Federcalcio Rubiales: ma è in Repubblica Dominicana

Redazione CM

L'ex presidente della RFEF, la federcalcio spagnola, Luis Rubiales è oggetto insieme ad altre sei persone di un mandato di arresto da parte della Fiscalìa, ovvero la Procura. Secondo Onda Cero, l'ex numero uno del calcio spagnolo, che ha dovuto abbandonare il suo ruolo dopo lo scandaloso bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali, si trova in Repubblica Dominicana e sarebbe indagato per corruzione.



La Federazione ha pubblicato un comunicato in cui offre tutta la collaborazione possibile: “La RFEF ha offerto oggi tutta la collaborazione alle Forze e agli Organismi di Sicurezza dello Stato, nonché alla Giustizia, dopo la perquisizione della sua sede; e ha optato per la trasparenza assoluta nell'istituzione che gestisce il calcio in Spagna. In questo senso ritiene che le conseguenze ultime debbano essere raggiunte nell'indagine in corso. La Federazione mostra profonda preoccupazione per gli eventi accaduti oggi e si propone di offrire tutta la trasparenza possibile, onorando i valori che il calcio rappresenta e che i suoi dirigenti devono difendere, dimostrandosi un esempio per la società" .