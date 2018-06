Passaggio del turno col brivido per la Spagna. Nell'ultimo turno del gruppo B, le Furie Rosse raggiungono il pareggio in extremis contro il Marocco e grazie alla migliore differenza reti sul Portogallo centrano comunque la qualificazione agli ottavi di finale dove, da prime del girone, troveranno i padroni di casa della Russia. Già eliminata, la nazionale di Renard saluta invece la Russia con una buona prestazione e il primo punto.



2-2 ALL'ULTIMO RESPIRO - Pronti, via e gli uomini di Hierro sembrano subito in controllo della gara. A sorpresa, però, a passare in vantaggio sono i nordafricani: pasticcio Iniesta-Ramos e Boutaib, a tu per tu con De Gea, lo batte facendogli passare il pallone tra le gambe. La Spagna però non ci sta e trova subito il gol del pareggio: tiqui-taka fino all'area avversaria, poi Iniesta serve Isco che da due passi non può fallire il gol dell'1-1. Nella ripresa la Spagna prova a gestire il pallone, ma non si rende mai pericolosa e ancora una volta a portarsi avanti è il Marocco: dopo un incrocio colpito da Amrabat, è il neoentrato En Nesyri, di testa su calcio d'angolo, a battere per la seconda volta De Gea. Gli spagnoli si buttano in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, che arriva in pieno recupero: Aspas trova la rete di tacco, l'arbitro annulla inizialmente per fuorigioco ma poi, con l'ausilio del Var, concede il 2-2 che, complice l'1-1 di Iran-Portogallo, regala il primo posto a Ramos e compagni.