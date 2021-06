Alvaro Morata, attaccante della Spagna, ha commentato la vittoria ottenuta negli ottavi di finale contro la Croazia: "La partita è stata dura. La Croazia è una grande squadra, hanno dei grandi calciatori e oggi abbiamo dovuto faticare per vincerla. Agli Europei non ci sono partite facili. Siamo felici perché abbiamo passato il turno e ora guardiamo avanti.



Una dedica per il gol e per questa vittoria?

"Dedico la vittoria e il gol a mia moglie e i miei figli. Loro ci sono sempre: quando le cose vanno male e soffri, loro sono lì con te a darti la forza per reagire e dare tutto".