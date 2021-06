Alvaro Morata è stato duramente criticato in Spagna per il gol clamoroso che ha sbagliato contro la Svezia e per la prestazione insufficiente che ha fornito. Oggi ha risposto così alle critiche: “Bisogna accettare le critiche e rispettarle. Contro la Svezia, il gioco è stato molto rapido, ogni persona che capisce di calcio sa che non è stato un errore grave. Il portiere è stato rapido a chiudere lo specchio. Ho preso la cosa molto normalmente. È dall’under 17 che lavoro per essere qui e partecipare questo torneo”.