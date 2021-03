Alvaro Morata, attaccante della Spagna, parla dopo il pari contro la Grecia, prima gara di qualificazione verso Qatar 2022: "Sapevamo che partita avrebbero giocato. Ogni squadra che sa difendere bene ti mette nei guai. Dobbiamo continuare a lavorare. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che troveremo un avversario così. La Georgia è un rivale che gioca in modo simile. Dobbiamo abituarci ai momenti difficili e andare avanti".