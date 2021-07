Al termine della vittoria contro la Svizzera, Mikel Oyarzabal ha dichiarato: "L'ultimo rigore? Non si poteva sbagliare, per fortuna è andata dentro. Durante la camminata ti passano tante cose in testa, ma avevo le cose chiare. Ho detto a Unai che sarebbe stato il suo giorno. Quando Busquets ha sbagliato ho detto a Simon che ne avrebbe parati tre".