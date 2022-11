Pedri si è raccontato a Mundo Deportivo. Il 19enne centrocampista del Barcellona ha parlato del momento della Spagna, in vista del prossimo Mondiale in Qatar: “Il Mondiale è un sogno. Ogni bambino che guarda e gioca a calcio, vorrebbe vivere un’esperienza del genere. Sarò in grado di realizzare un sogno che avevo sin da bambino. Dobbiamo godercela fino in fondo. Arriviamo a questa Coppa del Mondo senza una star ma la vera star per noi è il gruppo. Ho sempre creduto che il gruppo valga molto più di un singolo giocatore. Quello che devo fare è contribuire al massimo per la nazionale. Consigli? Di solito chiedo a Busquets visto che gioca in una posizione simile alla mia. Ci aiuta molto, ha una visione del calcio diversa da tutti noi, vede il calcio prima di noi. Vittoria finale? Perché no. Dobbiamo concentrarci una partita alla volta. Penso però che Brasile ed Argentina abbiano due grandi squadre. Avranno una gran voglia di prendersi questa Coppa. Noi daremo il massimo”.