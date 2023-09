L'inserimento prepotente dell'Arabia Saudita all'interno del calciomercato sta stravolgendo le dinamiche del calcio europeo. Una situazione su cui si è espresso il centrocampista del Manchester City Rodri, intervenuto dal ritiro della nazionale spagnola:



“Il calcio europeo perde con questa situazione, alla fine è un’opinione molto particolare. Riguardo ai giocatori che decidono di andare a giocare in Arabia Saudita, è totalmente comprensibile, chiaramente per la quantità di denaro che possono offrire. Questo però è un tema che può essere molto personale. Ovviamente a noi europei, per parlare, questa cosa non piace poi così tanto".



L'eroe della finale di Champions ha poi aggiunto: "Immagino che ci possa essere un controllo in qualche maniera per questa fuga di talenti. Perché è vero che in principio potevamo pensare che solo i giocatori 'veterani' potessero andare lì per concludere la carriera. Ma stiamo vedendo che non è così, ci sono giocatori anche giovani che scelgono di andare lì. Tutte le opinioni sono rispettabili, ma è evidente che si debbano prendere delle contromisure per controllare la situazione"