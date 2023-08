Luis Rubiales ha parlato aprendo l'assemblea della Federcalcio spagnola. Il presidente della Rfef ha rispedito al mittente le polemiche che lo hanno coinvolto nei giorni scorsi e spiazzato quanti si aspettavano le sue dimissioni dall'incarico. Ecco le sue dichiarazioni.



LE PAROLE - "Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Mi stanno uccidendo pubblicamente ma intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c'è niente non mi aspetto niente di male. Questo è l'organo che mi ha eletto, qui devo dare le mie spiegazione. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni. Chiedo scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo. Chiedo scusa alla famiglia reale e a chi s'è sentito offeso, per un gesto poco edificante e non mi giustifico. Ma era un bacio senza dominio, come se fosse dato a mia figlia. Poi contro di me c'è stato un falso femminismo".



I FATTI - Nelle scorse ore, anche la FIFA aveva deciso di aprire un processo per il suo comportamento. Rubiales era finito al centro delle polemiche per aver dato un bacio in bocca alla giocatrice della Spagna, Jenni Hermoso, durante la premiazione dopo la finale dei Mondiali femminili vinta dalla sua nazionale.