Dopo una prima avvincente giornata di ottavi di finale, che ha visto la Francia imporsi con un pirotecnico 4-3 sull'Argentina e l'Uruguay far fuori con un secco 2-1 il Portogallo, oggi è il turno di altre due big, Spagna e Croazia, che se la vedranno rispettivamente con Russia e Danimarca. Aprono alle 16 le Furie Rosse di Hierro contro i padroni di casa, che potranno contare sull'appoggio dei tifosi per ribaltare un pronostico che li vede nettamente sfavoriti. Alle 20 invece toccherà alla Croazia degli "italiani" Mandzukic, Perisic e Brozovic: di fronte si troveranno una Danimarca ancora imbattuta e seconda, nel Gruppo C, solo alla Francia.



PROBABILI FORMAZIONI:



SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta; David Silva, Diego Costa, Isco. CT: Hierro.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinskiy; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba. CT: Cercesov



CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. CT: Hareide



DOVE VEDERLE - Entrambe le partite in programma oggi saranno visibili in diretta su Canale 5 e su Mediaset Extra.