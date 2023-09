Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, non potrà avvicinarsi a Jenni Hermoso, la calciatrice che aveva baciato in maniera non consenziente durante la premiazione dei Mondiali femminili, vinti dalla Spagna per la prima volta nella storia.



LA DECISIONE - Al termine dell’udienza odierna, il giudice incaricato delle indagini preliminari, Francisco de Jorge, ha vietato a Rubiales di stare a meno di 200 metri da Hermoso e di mettersi in contatto con l’attaccante.