Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a El Mundo soffermandosi sull'esonero di Julien Loeptegui e sulla possibilità di giocare partite del massimo campionato iberico al di fuori della Spagna: "Non avrei cacciato il ct alla vigilia del Mondiale. Al di là della dignità della Federazione o dalla rabbia nei confronti di un club, il bene della Nazionale deve prevalere su tutto. Il Clasico a New York o Pechino? No, logicamente questa è una possibilità irrealizzabile, almeno per quanto riguarda il Clasico che si gioca in campionato".