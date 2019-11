Luis Enrique torna ufficialmente sulla panchina della Spagna. Il commissario tecnico riprende il suo posto alla guida della Roja, che aveva lasciato lo scorso giugno per stare vicino alla figlia Xana, morta poi due mesi dopo per un tumore alle ossa. In conferenza stampa, oggi, Luis Rubiales, presidente della Federazione, ha annunciato il ritorno del galiziano.



NESSUN INGANNO - Queste le sue parole: "Tutti sapevano che se Luis Enrique avesse palesato l'idea di tornare la federazione avrebbe aperto le porte. Era tutto chiaro. Abbiamo appreso da Roberto Moreno che Luis Enrique voleva tornare ad allenare. E siamo stati chiari con Robert Moreno. Se Luis vuole lavorare, lo valuteremo. Non abbiamo ingannato nessuno". Roberto Moreno, che ha preso il posto di Luis Enrique lo scorso 5 settembre, non proseguirà come secondo del commissario tecnico. A Euro2020 toccherà, quindi, all'ex Roma guidare Sergio Ramos e compagni.