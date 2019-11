Javier Aguirre è ufficialmente il nuovo allenatore del Leganès.



Dopo le tre partite traghettate da Luis Cembranos, il tecnico messicano prende il posto di Mauricio Pellegrino. Per Aguirre è la quinta volta in Liga, dopo le esperienze con Osasuna, Atlético Madrid, Saragozza ed Espanyol.

Il neo tecnico è chiamato ad una missione salvezza difficile, prendendo in mano una squadra ultima a 5 punti in classifica.