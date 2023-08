Alla fine la Fifa ha rotto gli indugi. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 51 del Codice Disciplinare, la Commissione preposta ha disposto la sospensione temporanea del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales da ogni incarico a livello nazionale ed internazionale. E' questa la conseguenza del comportamento tenuto da Rubiales durante la premiazione dell'ultimo Mondiale femminile, col bacio non consensuale a e Jennifer Hermoso andato in mondovisione e la successiva battaglia a colpi di comunicati con la stessa calciatrice e le compagne di squadra che con lei hanno solidarizzato.



Rubiales, che nel corso di una conferenza stampa ha respinto le dimissioni con un discorso che ha presto scatentato la reazione sdegnata del sindacato FifPro, di diversi esponenti di spicco del mondo del calcio - tra ex giocatori e altre calciatrici di livello mondiale - oltre che quella del governo spagnolo, sarà inibito dalle sue funzioni per un periodo di 90 giorni. Nel mentre, lui e i suoi collaboratori federali non potranno in alcun modo contattare o tentare di contattare Jennifer Hermoso; inoltre, la Fifa porterà avanti l'indagine aperta lo scorso 24 agosto e le cui risultanze saranno comunicate successivamente.