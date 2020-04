Attraverso un comunicato ufficiale lain Spagna ha dato mandato ai propri club affinché avviino le procedure per laanche senza aver trovato un'intesa conspagnolo per porre un freno alle perdite causate dall'emergenzache prende il via dalla scelta fatta dalcon i propri tesserati e che scavalca tutte le singole componenti e i relativi sindacati, uno su tutti quello dei calciatori.e che rischia di trascinare per le lunghe una decisione già presa, invece da club importanti come lae, presto, anche dall'Inter.La Commisione delegata della Liga spagnola si è riunita oggi e dopo aver analizzato le attuali circostanze del settore ein vista della grave crisi economica che il COVID-19 sta causando nel settore del calcio spagnolo.È per questo che, facendo un esercizio di responsabilità necessario per preservare un settore che rappresenta l'1,37% del PIL nazionale e che dà lavoro a circa 185.000 persone,Misure che sono state abilitate dal Gobierno come meccanismo eccezionale per evitare e ridurre l'impatto negativo che il coronavirus sta producendo nel settore e poter garantire anche la sua ripresa futura.