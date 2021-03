Gonzalo Villar, centrocampista della Roma e della Spagna Under 21, parla dell'imminente sfida con i pari età dell'Italia: "La partita con l'Italia è un incontro molto importante per me. Tutta la squadra è consapevole del fatto che dovremo vincere. Ora ciò che mi interessa è riposare bene ed essere preparato per la gara di sabato contro l'Italia, oltre a continuare questa stagione che sta andando bene sia con la Roma e sia con la Spagna".