Vittoria per 5-0 per la Spal nella prima amichevole di giornata, in programma alle 16.00 contro la Virtus Bolzano. Nel pokerissimo ferrarese, reti di Strefezza, Kurtic, Moncini, Petagna e Mawuli. Alle 18.00, i ragazzi di Semplici affrontano l'FC Obermais.