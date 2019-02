La Spal si è convinta e a fine stagione lascerà libero Manuel Lazzari. Non a qualunque cifra, ovviamente, e servirà una trattativa importante per lui, ma la società ferrarese proverà ad accontentare l'ambizione del suo terzino. Sul giocatore ci sono da tempo Inter e Torino, ma è il Napoli, come vi abbiamo raccontato già da tempo, a un passo dal trovare la quadra dell'operzione.