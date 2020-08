La Spal retrocessa in Serie B sostituirà l'allenatore Gigi Di Biagio con Pasquale Marino, in panchina stasera nei playoff con l'Empoli sul campo del Chievo. Secondo Tuttosport, gli obiettivi sul mercato in entrata sono l'attaccante francese Emmanuel Riviere del Cosenza (cercato anche dalla Sampdoria) e il tedesco Oliver Kragl del Benevento.