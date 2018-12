Giampiero Pocetta, agente di Federico Viviani, centrocampista della Spal, parla a gianlucadimarzio.com: "Ho letto le dichiarazioni di Semplici riguardo la volontà della Spal di non puntare su Federico fin dall’inizio della stagione e sono rimasto sorpreso perché la società stessa ha investito su di lui oltre 10 milioni di euro (tra riscatto del cartellino e ingaggio), peraltro esercitando un diritto di riscatto e non un obbligo. Insomma facendo una scelta ed un investimento. Fatico a pensare che una società come la SPAL, che ha sempre agito con grande lungimiranza sul mercato - e i risultati testimoniano la bontà delle scelte -, decida di non far fruttare questi 10 milioni su un calciatore che (evidentemente sin dal principio, secondo quanto ha dichiarato l’allenatore) non rientrava nei piani tecnici.".



NON C'E' SPIEGAZIONE - "Pur rimanendo rispettoso dei ruoli, non riesco oggi a trovare una spiegazione razionale a questa vicenda che, a mio parere, vede penalizzati tutti e che mi vede mio malgrado costretto a replicare a qualcosa che ancora oggi non trova né una risposta logica né tantomeno soddisfacente. Mi auguro che si possa trovare presto, per il bene di tutti, una soluzione a questa vicenda surreale".