Mirco Antenucci, attaccante della Spal, in gol contro l'Empoli, parla a Sky Sport: "Sono contento per il risultato, abbiamo vinto una partita importantissima per la salvezza e fare gol da subentrante è stato ancora più bello. In questo periodo stiamo molto bene, abbiamo vinto partite importanti contro Lazio, Roma e Juventus e le cose stanno andando bene. La questione fisica fa la differenza ma anche quella mentale. Ferrara è un posto dove si sta benissimo, per quel che mi riguarda mi diverto ancora molto e sto bene. La salvezza? Abbiamo messo un tassello molto importante ma finché la matematica non ci sarà la certezza dobbiamo continuare a lottare".