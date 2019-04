Mirco Antenucci, attaccante della Spal, in gol contro il Cagliari, parla a Sky Sport all'intervallo della gara: "Il gol è importante per un attaccante, mancava da un po' di tempo, sono contento di averlo fatto oggi e di aver pareggiato. Sappiamo che in casa sono competitivi, bisogna stare attenti anche sui piazzati perché sono preparati. Merito a noi di averla pareggiata".