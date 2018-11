L'attaccante della Spal Mirko Antenucci parla a Lazio Style Channel prima del match dell'Olimpico: "Quella di quest'oggi sarà una bella sfida, entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato. Noi abbiamo voglia di raccogliere punti. Ci aspetta una gara difficile, ma comunque vogliamo offrire il nostro gioco. Conosciamo bene la Lazio, ci incontriamo spesso ed inoltre ci sfideremo in un orario che ci piace, speriamo bene. Possiamo contare su una buona organizzazione e su un'identità di gioco ben definita da anni e quest'oggi proveremo a riversare queste caratteristiche sul campo. Anche altre squadre del nostro campionato possono vantare una buona qualità offensiva. Noi siamo partiti bene in questa Serie A, anche se abbiamo perso qualche punto per strada, ma esprimendo sempre un buon gioco. Dobbiamo proseguire su questa strada".