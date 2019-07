Come riportato da Sky Sport, Marco D’Alessandro è pronto a diventare un nuovo giocatore della Spal. L’esterno arriva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. Pronto per lui un contratto di 4 anni; domani sera sono fissate le visite mediche. Nei piani della società, sarà lui il sostituto di Manuel Lazzari, a un passo dalla Lazio.