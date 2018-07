C'è un Milinkovic-Savic che ha sciolto i dubbi sul suo futuro. No, non è Sergej, ma suo fratello Vanja. Come riporta Sky Sport, il portiere classe '97 passa in prestito dal Torino alla SPAL. Pochi minuti fa è arrivata anche la firma, in compagnia dei suoi agenti, dunque ora si attende soltanto l'ufficialità.