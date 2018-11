Spal-Cagliari 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 3' p.t. Petagna (S), 26' s.t. Antenucci (S), 28' s.t. Pavoletti (C), 31' s.t. Ionita (C)



Assist: 3' p.t. Lazzari (S), 26' s.t. Lazzari (S), 28' s.t. Srna (C), 31' s.t. Padoin (C)



Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari (dal 23' s.t. Bonifazi), Felipe (dal 13' s.t. Simic); Lazzari, Schiattarella, Valdifiori (dal 9' s.t. Kurtic), Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric (dal 19' s.t. Sau), Barella; Castro (dal 47' s.t. Dessena); Joao Pedro (dal 40' s.t. Faragò), Pavoletti. All. Maran



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 8' p.t. Barella (C), 17' p.t. Castro (C), 34' p.t. Valdifiori (S), 43' p.t. Felipe (S), 44' s.t. Sau (C)