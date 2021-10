In Serie B la Spal prepara un grande colpo di mercato a sorpresa. Il presidente Joe Tacopina ha annunciato che da domenica Giuseppe Rossi si allenerà con la squadra agli ordini del tecnico Clotet.



L'attaccante italiano (35 anni il prossimo 1° febbraio) è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il club statunitense del Real Salt Lake. La sua ultima esperienza in Italia risale alla stagione 2017/2018 con la maglia del Genoa. In passato ha giocato anche con Parma e Fiorentina sempre in Serie A, mentre all'estero ha militato in Inghilterra (Manchester United e Newcastle) e Spagna (Villarreal, Levante e Celta Vigo).