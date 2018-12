Spal-Chievo 0-0 (primo tempo 0-0)



Spal (3-5-2): Gomis; Felipe, Vicari, Bonifazi; Fares, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Lazzari; Petagna (dal 16' s.t. Floccari), Antenucci (dal 31' s.t. Paloschi). All. Semplici.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Rossettini, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris (dal 34' s.t. Kiyine), Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini (dal 14' s.t. Birsa); Meggiorini, Pellissier (dal 21' s.t. Stepinski). All. Di Carlo.



Arbitro: Banti di Livorno



Ammoniti: 48' p.t. Jaroszynski (C), 13' s.t. Radovanovic (C), 21' s.t. Bani (C), 23' s.t. Missiroli (S), 28' s.t. Birsa (C), 47' s.t. Floccari (S)