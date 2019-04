Il patron della Spal Simone Colombarini parla a Radio Kiss Kiss Napoli delle polemiche seguite alla partita con la Juventus, schierata con molte riserve in vista dell'impegno di Champions League con l'Ajax: "Le polemiche le lasciamo agli altri, se giochiamo con grinta e determinazione riusciamo a mettere in difficoltà tante squadre. Lazzari? Ormai è pronto per una big, ha fatto tutta la gavetta e s'è fatto tutte le categorie con noi. Ovviamente siamo contenti di tenerlo, ma se possono esserci occasioni importantissime non possiamo mettergli il bastone tra le ruote. Il Napoli è una delle squadre che aveva manifestato interesse anche in passato, ma noi avevamo detto che restava con noi fino a giugno: sono convinto che dal 1° giugno in poi si ricomincerà a parlarne anche con altre squadre, non solo col Napoli".