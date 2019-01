Francesco Colombarini, proprietario della Spal, parla così dopo la vittoria sul Parma: "La vittoria arrivata in questo modo è un'emozione che solo il calcio ti può dare. E' un risultato eccezionale. Sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, questa volta lo stavo per vedere mezzo vuoto e invece dopo la vittoria lo vedo bello pieno. Le cose si erano messe male ma la palla è rotonda e basta poco. Il mercato? - prosegue al lospallino.com - Non chiedetemi niente in merito, non so cosa rispondere. So solo che girano molte chiacchiere infondate, ma d'altra parte il mestiere dei giornalisti è anche quello di riportare queste chiacchiere quindi va bene così".