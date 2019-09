Simone Colombarini, presidente della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 2-1 dai suoi contro la Lazio: "Oggi c'è stata una risposta incredibile da parte della squadra, e dalla nostra tifoseria che ha dimostrato sempre di essere dalla parte di una squadra che lotta. Sono un po' di anni che spendiamo il giusto, quello che ci possiamo permettere per fare il bene per la squadra. Semplici? Ci costa poco (ride). Ha altri due anni di contratto, ma ormai a Ferrara sta bene. Strefezza? E' un nostro giocatore per il terzo anno, l'abbiamo mandato a fare esperienza in altre categorie, quest'anno abbiamo ritenuto che potesse essere con noi. Ha dimostrato di avere potenzialità".