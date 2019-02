Intervistato da Radio Rai, Andrea Consumi, vice allenatore della Spal, ha parlato del pareggio per 1-1 ottenuto contro il Sassuolo: “Con Semplici ci siamo sentiti prima della gara. Mi ha dato consigli e direttive, ma durante la gara non l’abbiamo disturbato perché soffriva per non poterci essere. Paura di perdere? Può darsi, le partite sono sempre meno e le due ultime sconfitte di fila qualche timore ce l’hanno messo. Episodio contestato nel finale? Dalla panchina non ho visto, e non mi piace commentare”.